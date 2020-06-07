В России учреждениям культуры разрешили из-за пандемии не возвращать деньги за билеты полтора года

Мероприятия, отмененные из-за эпидемии, должны быть проведены в течение полутора лет после отмены карантина.

Текст распоряжения опубликован на сайте правительства. Концертные площадки, театры, музеи после возобновления своей работы обязаны не позднее шести месяцев известить зрителей о дате и времени проведения перенесённого мероприятия. Если за полгода это не будет сделано, мероприятие считается отменённым и организатор должен выплатить полную стоимость билета.