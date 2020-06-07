Вс, 7.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
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В России учреждениям культуры разрешили из-за пандемии не возвращать деньги за билеты полтора года

Тверской бульвар: слева – МХАТ, справа – дом, элитные пентхаузы, которые продаются.

ФОТО: Валерия Михайлова

Российское правительство разрешило учреждениям культуры не возвращать деньги за билеты, отмененные из-за эпидемии коронавируса, в течение как минимум шести месяцев после отмены карантинных мер. 

Мероприятия, отмененные из-за эпидемии, должны быть проведены в течение полутора лет после отмены карантина.

Текст распоряжения опубликован на сайте правительства. Концертные площадки, театры, музеи после возобновления своей работы обязаны не позднее шести месяцев известить зрителей о дате и времени проведения перенесённого мероприятия. Если за полгода это не будет сделано, мероприятие считается отменённым и организатор должен выплатить полную стоимость билета.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, из-за коронавируса на руках у россиян осталось около семи миллионов заранее приобретенных билетов, цитирует его Интерфакс.

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