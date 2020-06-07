Хронология трагических событий в Лихула

32-летний Микк Таррасте, убивший двоих и ранивший взрослого и еще двоих детей, уже был не в ладах с законом.

Оба ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии, в них попала пуля. Пострадавший взрослый отправлен на домашнее лечение.

«Начато производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей убийство», - сказала в воскресенье утром на пресс-конференции ведущий прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Кристине Тамм.

Дача убившего двоих Таррасте находится рядом с Лихула, однако работает и живет он в Таллинне.

Как развивались события?

В 21:44 в Центр тревоги сообщили, что 32-летний мужчина на легковом автомобиле Subaru приехал по островкам безопасности и траве на заправку Лихула, врезался там в два автомобиля и стену здания.

Мотоциклист, свидетель произошедшего, поехал за Subaru.

В 22 часа в полицию сообщили о стрельбе.

Первый полицейский патруль приехал на место происшествия в 22:30. На месте погиб 40-летний мужчина. 61-летняя женщина умерла в больнице. Пострадали три человека.

Затем стрелка, который двигался в сторону Тууди, стали преследовать.

Между 23 часами и полночью было несколько перестрелок. Один выстрел был в шлем полицейского, никто не пострадал.