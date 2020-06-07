В Финляндии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек

В Финляндии подтверждено в общей сложности 6981 случай заражения коронавирусом, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL. Вчера сообщалось о 6964 случаях подтвержденных заражений, то есть количество инфицированных за последние сутки увеличилось на 17, передает Yle.
По данным THL, за последние сутки от COVID-19 скончался один человек. Общее число смертей от вируса составляет 323.
На минувшей неделе было выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 120 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.
По сообщению THL, в общей сложности 5800 человек излечились от коронавируса, то есть выздоровели 85 % пациентов.