Участники массовой драки попали под машину

Сегодня до семи часов утра в Центр тревоги сообщили, что в Тойла перед магазином подрались две компании. По первоначальным данным, мужчины попали под машину, пытавшуюся уехать с места драки, пишет Postimees.
По имеющейся информации, дрались семь молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Дальнейшее расследование установит, кто и как участвовал в потасовке.
Троих молодых людей увезли на скорой в больницу, одного забрала полиция.
Участие легкового автомобиля в инциденте еще расследуется, по первоначальной информации, шокированный конфликтом водитель хотел уехать с места происшествия, и дравшиеся молодые люди попали под машину.
Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе расследования.