Вс, 7.06.2020
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Участники массовой драки попали под машину

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня до семи часов утра в Центр тревоги сообщили, что в Тойла перед магазином подрались две компании. По первоначальным данным, мужчины попали под машину, пытавшуюся уехать с места драки, пишет Postimees.

По имеющейся информации, дрались семь молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Дальнейшее расследование установит, кто и как участвовал в потасовке.

Троих молодых людей увезли на скорой в больницу, одного забрала полиция.

Участие легкового автомобиля в инциденте еще расследуется, по первоначальной информации, шокированный конфликтом водитель хотел уехать с места происшествия, и дравшиеся молодые люди попали под машину.

Точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе расследования.

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