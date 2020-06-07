Вс, 7.06.2020
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  • Реформисты не исключают вотума недоверия Ратасу из-за скандального пожертвования
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Реформисты не исключают вотума недоверия Ратасу из-за скандального пожертвования

Председатель Партии реформ Кая Каллас.

ФОТО: Margus Ansu

В субботу вечером Центристская партия решила вернуть скандальное пожертвование в 50 000 евро, передает Rus.ERR.

"На поверхности в медиа появились обвинения или предположения, которые могли бы вести к определенного рода спекуляциям. Чтобы избежать этих спекуляций и снизить градус в этом вопросе, решили пожертвование вернуть", - поясняет в интервью "Актуальной камере" генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

"На следующей неделе, по моей информации, мы узнаем мнение прокуратуры, и тогда решим, что делать дальше. Конечно же, мы не исключаем и вотум недоверия", - говорит председатель Партии реформ Кая Каллас.

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