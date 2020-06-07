Вс, 7.06.2020
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Пассажиры рейсового автобуса почувствовали запах гари: поездку пришлось прервать

Сегодня после обеда рейсовому автобусу Gobus на 13-м километре шоссе Тарту-Ряпина пришлось прервать поездку из-за утечки. Поездку продолжили на замещающем автобусе.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Сегодня около трех часов дня рейсовый автобус Gobus вынужден был остановиться на 13-м километре шоссе Тарту-Ряпина около Луунья, когда пассажиры почувствовали запах гари и сообщили об этом водителю. Поскольку причина была неизвестна, на место вызвали спасателей, пишет Tartu Postimees.

Из-за утечки пассажиры почувствовали запах гари и сообщили об этом водителю, который прервал поездку.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Спасателям поступил вызов в 15:14 с сообщением, что из задней части автобуса идет дым. На месте выяснилось, что проблему спровоцировала утечка и ничего серьезного не произошло. Люди не пострадали, поездку продолжили на замещающем автобусе. Нуждающийся в ремонте автобус на буксире доставили в Тарту.

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