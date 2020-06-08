С понедельника возобновляется движение поездов между Лелле и Вильянди

Об этом сообщили в государственной железнодорожной компании Elron.

«Между Лелле и Вильянди пришлось использовать подменные автобусы на протяжении более месяца, поэтому тем большую радость мы испытываем от того, что с понедельника сможем вновь перевозить пассажиров поездами по всему маршруту», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Поскольку ремонтные работы все еще продолжаются, и скорость на этом участке ограничена, будет необходимо учитывать увеличение времени в пути на несколько минут, а также изменившееся время отбытия. Скорость движения поездов возрастет в конце года», - пояснил Конго.

Ронни Конго добавил, что, хотя работы будут продолжаться еще некоторое время, с 8 июня пассажиры из Таллинна в Вильянди будут обслуживаться поездами на всем протяжении маршрута. «Поэтому мы также добавляем отправления в расписание движения: с понедельника поезда из Таллинна в Вильянди будут отправляться снова пять раз в день, в Тюри – девять, а в Рапла – 17 раз в день».