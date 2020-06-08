Кыплас: мотивы мужчины, открывшего стрельбу по людям, неизвестны

«Мы допросили подозреваемого, допрос закончился в воскресенье около 22 часов. Мотив действий и убийств остается пока невыясненным», - подчеркнул Кыплас.

Вместе с тем, он отметил, что пока полиция не может точно обнародовать, о чем говорил в ходе допроса подозреваемый, поскольку следствие сейчас сопоставляет его показания с реальным ходом событий.

По словам Кыпласа, на сегодня известно, что подозреваемый в тот день употреблял алкоголь и сильнодействующие успокоительные, при этом следствию еще предстоит выяснить, были ли они получены законным путем.

«Алкоголь и лекарства несовместимы», - подчеркнул Кыплас.

Подозреваемый в преступлении, 32-летний Микк Таррасте в субботу вечером в Лихула, в Западной Эстонии, открыл огонь по людям. Первой жертвой его стрельбы стал 40-летний мотоциклист, затем ранения получили люди, ехавшие в одной машине: 58-летний водитель, его 61-летняя супруга и их внуки 5 и 3 лет. От полученных ранений скончалась женщина.