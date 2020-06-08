Видео ⟩ В Брюсселе мирные акции протеста переросли в беспорядки

Зачинщики разбивали полицейские автомашины. СМИ сообщают о разгромленных магазинах. На опубликованных в интернете видео погромщики бьют витрины.

На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет.

По словам представителя полиции Брюсселя Ильсе Ван де Кир, автомобили стражей порядка закидали камнями и бутылками. "Также нанесен ущерб некоторым магазинам, полиция продолжает работать", - приводит слова Ван де Кир бельгийская газета Le Soir.

Телеканал RTBF сообщил, что, по его данным, полицейским удалось нормализовать обстановку в квартале Матонге.

В воскресенье порядка 10 тысяч человек вышли на площадь перед дворцом правосудия в центре бельгийской столицы, чтобы принять участие в акции против расизма, выразить солидарность с демонстрантами в США, а также напомнить о проблемах расизма в Европе.

В условиях эпидемии коронавируса городские власти не разрешили манифестантам пройти шествием по городским улицам. Участников акции призвали проявить ответственность и соблюдать социальную дистанцию. Акция прошло мирно, но из-за большого числа собравшихся соблюдать социальную дистанцию не удавалось. При этом большинство участников акции пришли в масках.