Эстония и Финляндия отметят столетие со дня установления дипломатических отношений

В 10.30 в столицах Эстонии и Финляндии состоится одновременное символическое подписание исторической грамоты о взаимном признании суверенитета и независимости двух стран. Подписи поставят главы МИД обеих стран Урмас Рейнсалу и Пекка Хаависто, каждый в своем ведомстве.

Для участия в этой церемонии приглашены бывшие послы, а также ключевые деятели времен восстановления независимости Эстонии.

«Финляндия на протяжении многих лет остается добрым другом и союзником Эстонии, - отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Тесное и открытое общение между такими похожими и в то же время разными странами обогащает обе стороны. Миновали первые сто лет со дня установления дипломатических связей между нами, впереди — новые столетия».