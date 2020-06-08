Температура воды комфортна для купания лишь в некоторых озерах Эстонии

Купальный сезон в Эстонии открыли 1 июня, между тем комфортная для купания температура воды в выходные была лишь на некоторых озерных пляжах, пишет Rus.ERR.
Купальный сезон в Эстонии открыли 1 июня, между тем комфортная для купания температура воды в выходные была лишь на некоторых озерных пляжах.
Сотрудник Института морских систем Таллиннского технического университета Алина Лернер сказала в интервью программе "Кофе+", что в озерах, особенно в юго-восточной части страны, уже можно купаться, а на морских пляжах на северном побережье температура воды пока от +7 до +10 градусов, в Пярну +15.
Температура воды в озерах достигла 18-20 градусов.
"Внутренние водоемы прогреваются за счет солнца. В море многое зависит от силы ветра и его направления. Температура воды может измениться за один день", - сказала Лернер.