Температура воды комфортна для купания лишь в некоторых озерах Эстонии

Купальный сезон в Эстонии открыли 1 июня, между тем комфортная для купания температура воды в выходные была лишь на некоторых озерных пляжах.

Сотрудник Института морских систем Таллиннского технического университета Алина Лернер сказала в интервью программе "Кофе+", что в озерах, особенно в юго-восточной части страны, уже можно купаться, а на морских пляжах на северном побережье температура воды пока от +7 до +10 градусов, в Пярну +15.

Температура воды в озерах достигла 18-20 градусов.