Начался прием заявлений на участие в дополнительных госэкзаменах осенью этого года

Как отмечается в переданном пресс-релизе, на дополнительные экзамены могут регистрироваться выпускники школ как 2019/2020 учебного года, так и предшествующих лет, а также лица, закончившие обучение в гимназиях или профессиональных учебных заведения. Регистрация в экзаменационной инфосистеме продолжится до 17 июля.

Дополнительные государственные экзамены в этом году состоятся 26 сентября по английскому языку как второму языку письменно на категорию B1/B2, по английскому языку как второму языку устно на категорию B1/B2 — с 26 сентября по 2 октября, по эстонскому языку письменно 10 октября, на уровень В2 как второму языку письменно 11 октября, на уровень В2 как второму языку устно с 11 по 13 октября и по математике — 17 октября.