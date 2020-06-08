Диагноз COVID-19 поставлен только одному жителю Эстонии

По данным Регистра народонаселения, один положительный тест поступил из Таллинна.

По состоянию на утро 8 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 14 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 350 пациентов, закончено 362 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 683 человека. Из них истории болезни 1303 пациентов закончены (77,4%), у 380 человек (22,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 90 000 первичных тестов, из них 1 940, т.е. 2,1% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.