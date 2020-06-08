Тюрей: Black Lives Matter в Эстонии - это как гей-парад без геев. Смешно!

В Эстонии общины темнокожих нет как таковой. Да, есть темнокожие, которые живут в Эстонии, но они не эстонцы, сказал Postimees работавший в Эстонии британский журналист и политик Абдул Тюрей (53).
- Как вы относитесь к тому, что по всему западному миру под эгидой движения «Жизни темнокожих имеют значение» («Black Lives Matter» или BLM – англ.) проходят акции протеста?
- Зависит от того, в каких странах эти акции проходят. Например, в Великобритании они уместны.
- А в Эстонии?
- Зависит от того, кто этим движением руководит, и как они понимают то, что делают. Организация такого мероприятия уместна в стране, где имеется большая община темнокожих, чтобы движением также руководили темнокожие. В Эстонии это невозможно, поскольку у вас живет очень мало темнокожих, и в Эстонии это движение могут возглавить злые белокожие люди, которым в действительности темнокожие не нравятся. Это все равно, что организовать гейпарад без гомосексуалистов. Это же смешно!
В Великобритании это уместно, поскольку, как я считаю, там понимают суть происходящего. Я просто не вижу, чтобы это было возможным в Эстонии.
- Как община темнокожих в Эстонии отреагировала на ваше заявление в соцсетях о том, что в Таллинне не нужно проводить минтинг «Жизни темнокожих имеют значение»?
- Я получил отзывы от многих людей: как темнокожих, так и белокожих. Обычно люди, которые со мной не согласны, ведут себя уважительно и вежливо. Теперь (после этого сообщения – ред.) я получил злые расистские замечания. В действительности они не хотят, чтобы у темнокожих людей было свое мнение. Многие темнокожие согласились со мной, были те, кто не согласен, но все были вежливыми. Говорили: я не согласен, но у вас есть право на свое мнение. Кричать на меня и браниться принялись белокожие левые либералы. Они не уважают мое право на свободное мнение. Такое отношение я осуждаю. Больше всего таких злых белокожих людей было из Западного мира. Им не нужно множества мнений, они хотят контроля. В действительности целью движения BLM является установление контроля над темнокожими, поэтому я против него.
- Вы по-прежнему общаетесь с общиной темнокожих Эстонии?
- Да, в кругу знакомых они у меня есть, в основном из африканской общины. Когда я жил в Эстонии, они приглашали меня на свои мероприятия. В действительности общины темнокожих в Эстонии как таковой нет. Да, есть темнокожие, которые живут в Эстонии, но они не эстонцы. Говорить об эстонской общине темнокожих – это нонсенс. Для сравнения можно привести, например, Великобританию, где живут несколько поколений темнокожих. Можем утверждать, что в Эстонии есть активная община темнокожих студентов, и я поддерживаю с ними связь.
Таллиннская акция протеста отменена
Организаторы акции протеста «BLACK LIVES MATTER: Tallinn» сообщили в соцсетях, что запланированная на 20 июня акция отменяется – причиной стало слишком большое количество заинтересованных. На улице из-за воспрепятствования распространению Covid-19 не могут собираться вместе больше 100 человек. Организатор вместе с полицией ищет возможность, как и когда провести данное мероприятие.
- Насколько они чувствительны в вопросах расизма и ксенофобии?
- Нужно понимать, что многим темнокожим людям нравится в Эстонии. Поэтому-то они и живут здесь. У них есть и хороший, и плохой опыт. Это жизнь. И у меня в Эстонии был и плохой, и хороший опыт.
- А как ситуация в Великобритании?
- Во-первых, в Великобритании движением «Жизни темнокожих имеют значение» руководят темнокожие. Во-вторых, многие люди понимают, что это движение само по себе сомнительное. Поэтому не хотят связывать себя с ним. Выражать свое мнение на улице все же хотят, но просто не связывают себя с движением.
- Объясните подробнее, как вы относитесь к этому движению?
- В действительности правильно оно должно называться «Жизни темнокожих тоже важны». Мне ясно, что на самом деле люди не понимают, что это движение из себя представляет. Оно, конечно, отвечает основному лозунгу, – жизни темнокожих имеют значение – но суть со временем изменилась. Резко заговорили о чем-то, что вообще не связано с изначальным посылом! Изначальный посыл и цели скорее были в другом. Цель этой организации – манипулировать людьми. По крайней мере, в Великобритании многие люди это понимают. В акциях протеста участие принимают, но не под эгидой этой организации. Я полностью уверен, что жители Эстонии этого не понимают.
- В Великобритании полицейское насилие является такой же большой проблемой, как в США?
- Тут простой ответ – нет, хотя единичные случаи все же бывают. Но большинство темнокожих в Великобритании знают людей в США. Почти у всех есть члены семьи, которые живут в Америке, поэтому мы хорошо понимаем, что там происходит.
- Вы написали в сообщении в социальных сетях о том, что эстонская полиция вас притесняла. Вы заявили, что вас раздели догола и поместили в комнату без окон. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Кода и при каких обстоятельствах это произошло?
- Да, это не секрет. Это случилось со мной, когда я приехал в страну и за годы до того, как я переехал в Эстонию жить. Такое происходило достаточно часто. Эстонская полиция останавливала меня на улице, но там не было ничего серьезного. Меня не притесняли, просто просили предъявить документы и спрашивали, чем я занимаюсь? Тогда я начал учить эстонский язык и дальше мог сказать полиции несколько фраз по-эстонски. Все это, конечно, было неприятно, но это было так давно, что я уже не думаю об этом.
- Когда это было?
- В 2003 и 2004 годах. Полицейских проверок тогда у меня было очень много.
- Как вы на это реагировали? Обращались к властям?
- Да, я написал жалобу в Эстонское посольство в Лондоне, на которое посольство ответило извинениями. Я начал носить это письмо с собой и в следующий раз показывал его полиции, что так не нужно себя вести.
У полиции информации нет
Насколько полиции известно, описанных Абдулом Тюреем событий не было, заверил старший чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Пяртель Прейнвальтс. По его словам, к таким происшествиям полиция относится на полном серьезе, поэтому для выяснения обстоятельств с Тюреем связались: «В своей деятельности полиция руководствуется законами, и осуждает любое насилие и превышение полномочий».
- Теперь вы вернулись в Великобританию и вступили в Партию брекзита. Уезжая, вы написали председателю Центристской партии Юри Ратасу злое письмо из-за создания правящей коалиции с EKRE, которую вы называете партией фашистов. Вы считаете, что разжигание ненависти в Эстонии по-прежнему является проблемой?
- Да, определенно. Юри Ратас создал эту коалицию не потому, что ему нравится EKRE, или потому что сам является фашистов, он создал ее для того, чтобы удержаться у власти. Этот шаг не был в интересах народа Эстонии, он был важен для него самого. Я не прощу ему этого никогда.
- Но вы по-прежнему являетесь членом Центристской партии?
- Нет, я больше не являюсь активным членом партии (по данным Коммерческого регистра, Тюрей до сих пор состоит в рядах Центристской партии – ред.)
- Сейчас вы занимаетесь политикой в Великобритании, в Партии брекзита?
- Да, я знаю, что это иронично. Я читал, что Мартина Хельме сравнивают с руководителем Партии брекзита Найджелом Фаражем, похожи и их партии. Но в действительности они очень различаются, как день и ночь. Мне это понятно, но не всем. Люди не понимают, что британская Партия брекзита и EKRE очень разные.
- Думаете о возвращении в Эстонию?
- Я не могу этого сделать пока EKRE у власти. Как темнокожему политику мне нет места в Эстонии. EKRE является катастрофой для живущих в Эстонии темнокожих, поскольку Мартин Хельме ненавидит африканцев. Откуда я это знаю? Мне подтверждали это в кругу знакомых, те, кто знают это из первых рук.
- Вы довольны решением уехать из Эстонии?
- Я очень скучаю по Эстонии. Чувствую, как не хватает друзей и семьи. Хотел бы вернуться, но пока в Эстонии удерживается такая политическая обстановка, я этого сделать не могу. Меня уволили и, по сути, выгнали из страны. Но мне нравится жить и в Великобритании, я наслаждаюсь своей должностью. Я работник по уходу, помогаю людям.