За деньги с клиентских депозитов LHV купит кредиты Danske Bank

Банк LHV Pank заключил соглашение с Danske Bank о покупке у прекратившего свою деятельность в Эстонии банка кредитного портфеля на общую сумму 312 млн евро, в основном состоящего их кредитов предприятиям и муниципалитетам, пишет Rus.ERR.
Сделка будет завершена в октябре этого года, после чего будет сформирован окончательный объем и цена сделки. Ожидается, что к моменту совершения сделки размер кредитного портфеля уменьшится до 280 миллионов евро. Сделку должен одобрить Департамент конкуренции.
Приобретаемый кредитный портфель в основном состоит из кредитов, выданных эстонским компаниям (42% от объема портфеля) и выданных местным самоуправлениям (54% от объема портфеля).
Поскольку объемы депозитов, по оценке банка, растут в Эстонии быстрее, чем планировалось, сделку по покупке кредитного портфеля можно осуществить за счет долгосрочных депозитов местных клиентов.