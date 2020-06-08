За деньги с клиентских депозитов LHV купит кредиты Danske Bank

Сделка будет завершена в октябре этого года, после чего будет сформирован окончательный объем и цена сделки. Ожидается, что к моменту совершения сделки размер кредитного портфеля уменьшится до 280 миллионов евро. Сделку должен одобрить Департамент конкуренции.