В Мустамяэ появится памятник Махатме Ганди

Жест Индии связан с тем, что в прошлом году отмечался 150-летний юбилей Ганди. Поэтому посольство Индии в Хельсинки обратилось в Министерство иностранных дел Эстонии. Министерство, в свою очередь, связалось с управой Таллинна, и вместе они нашли подходящее место в Мустамяэ.

«Вместе с представителем министерства мы обошли Мустамяэ и выбрали красивое место. Оно находится недалеко от перекрестка Эхитяате-теэ и бульвара Сыпрузе. Через дорогу от ТТУ есть небольшая треугольная зеленая зона на углу двух автомагистралей, там и планируется установить монумент», - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

"Если выйти из дверей ТТУ и пересечь Эхитаяте-теэ по пешеходному светофору и начать движение в направлении бульвара Сыпрузе, то на углу Эхитяате-теэ и бульвара Сыпрузе будет небольшая зеленая зона, за которой находится пешеходная дорожка , ведущая к бензозаправочной станции Olerex. Эта тропинка отрезает эту территорию от остального леса", - объяснил Лаатс.

Он добавил, что индийскому посольству место понравилось, и теперь город через Министерство иностранных дел получил письмо с рядом условий, которые должны быть выполнены при установке памятника. «Министерство изъявило целый ряд пожеланий, как все это сделать, как спроектировать, как построить и, наконец, кто будет ухаживать за монументом и его окрестностями. Мы еще не успели и ответить на них, но, надеюсь, ответ мэра будет готов на следующей неделе. В любом случае, район Мустамяэ полностью готов, как только условия будут согласованы», - подтвердил Лаатс.

Махатма Ганди 1869–1948 Мохандас Карамчанд Ганди, известный как Махатма Ганди, был индийским политиком, который вел ненасильственную борьбу против британской власти в Индии. Родился в семье главного министра Порбандара; изучал право в Лондоне; в 1893 году отправился в Южную Африку, где начал руководить антидискриминационным движением иммигрантов из Индии. В 1914 году Ганди вернулся в Индию, а в 1920 году начал масштабную кампанию отказа от сотрудничества с колониальными властями с целью свержения британского правления. Ганди пал жертвой убийства. В 2007 году Организация Объединенных Наций решила объявить его день рождения, 2 октября, Международным днем ​​ненасилия.

Правительство Индии пообещало покрыть все расходы, связанные с заказом и изготовлением статуи Ганди в Индии и ее транспортировкой в ​​Таллинн, включая страхование. От правительства Эстонии ждут подтверждения того, что эстонская сторона покроет расходы, связанные с проектированием, материалами и строительством фундамента и постамента, а также все расходы, связанные с установкой статуи, уборкой окружающей территории и благоустройством. Эстонская сторона также должна позаботиться о производстве и установке информационного щита на трех языках - эстонском, английском и хинди.

По словам Лаатса, последний пункт, который должен быть в точности согласован, звучит так: «После установки статуи обязанность по реставрации, ремонту, обслуживанию и общественному благоустройству ложится на город Таллинн».