«Так тонко, что даже толсто»: Первый канал заменил финальные титры фильма «Брат-2» на кадры погромов в Америке

Кадры беспорядков начали транслировать сразу после окончания фильма, когда был запущен выпуск новостей. Первый канал не стал показывать титры «Брата 2», вместо этого на слова «Гудбай, Америка» телевизионщики включили свежие кадры с улиц США, передает NEWSru.

«Главные ценности свободного мира трещат под ударами полицейских дубинок, горят в огне разграбленных магазинов, тонут в ярости бескомпромиссного противостояния», - комментирует происходящее в США автор репортажа. На видео протестующие американцы вступают в противостояние с силовиками, переворачивают автомобили, громят витрины, полицейские въезжают в толпу митингующих, бьют дубинками людей.

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал «креатив» в интервью «Газете.Ru», заявив, что канал не нарушил закон об авторском праве. «Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают», - сказал он, добавив, что в случае с заменой кадров нужно смотреть, как это было сделано - «тупо или талантливо». «Фильм "Брат­ 2" видели многие - если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», - заключил продюсер. Судя по комментариям к ролику на Youtube, пользователи отнеслись к замене как к эффектному троллингу. «Так тонко, что даже толсто», - прокомментировал один из них.

Накануне президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Вашингтона подразделения Национальной гвардии, введенные для наведения порядка в ходе массовых акций протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. По его словам, протесты идут на спад, и ситуация в столице находится под полным контролем.

Одновременно мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось. Де Блазио отметил, что горожане проявили себя с хорошей стороны, и минувшей ночью протестные акции в Нью-Йорке прошли спокойно.