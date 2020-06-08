Кайтселийт: стрелок из Лихула был склонен к агрессии и легко выходил из себя

В детстве Микк Таррасте был активным членом молодежной организации Кайтселийта "Нооред Коткад" ("Орлята"). Когда он затем стал руководителем орлят, оказалось, что он был склонным к агрессии и легко переходящим в состояние человеком, чей лексикон также не был уместным для члена Кайтселийта, сообщило подразделение Тоомпеа Таллиннской дружины Кайтселийта.

«Бывшие руководители Таллиннской дружины вспоминают о нем без удовольствия. Скажем сразу: его очень быстро сочли неподходящим для своего поста. Однако избавиться от него было непросто, потому что Микк Таррасте использовал различные юридические нюансы, чтобы остановить процесс. Наконец, семь лет назад был достигнут компромисс, что Таррасте сам напишет заявление об отставке, чтобы не быть изгнанным или уволенным с шумом. Его заявление было удовлетворено немедленно», - заявила Таллиннская дружина.

Мотоциклистом, погибшим при стрельбе возле Лихула, был Виргот Рягастик, член подразделения Тоомпеа Таллиннской дружины Кайтселийта.

В своем некрологе подразделение напомнило, что, начав преследовать пьяного водителя, Рягастик проявил себя как истинный член Кайтселийта: внимательный к своей общине и смело действующий с целью остановить нарушение закона.

«В средствах массовой информации уже сообщалось, что в субботу вечером в Центр тревоги позвонил мотоциклист, который сообщил, что видел на заправке Olerex в Лихула автомобиль, который стал причиной аварии и уехал. Мотоциклист начал преследование автомобиля, потому что, как у каждого есть право на самооборону, так и у каждого есть право задержать преступника, чтобы передать его полиции. К сожалению, мотоциклист не знал, что у пьяного водителя Микка Таррасте тоже было оружие. Это стало роковым для мотоциклиста», - отметили в Кайтселийте.

Виргот Рягастик вступил в Кайтселийт только в начале этого года. В группе связи подразделения Тоомпеа уже было решено, что в начале недели Виргот и его товарищи по группе будут ремонтировать машину связи. Теперь его соратники по Кайтселийту отнесут венок к его могиле.