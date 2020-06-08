Теперь водителям Bolt можно оставить чаевые

Начиная с сегодняшнего дня в приложении Bolt можно оставлять чаевые для водителей. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно убедиться в том, что на телефоне клиента установлена ​​последняя версия приложения.

«Тысячи водителей Bolt по всему миру усердно работают, чтобы обеспечить безопасность передвижения людей в городе. Мы решили добавить опцию чаевых на нашей платформе для того, чтобы дать клиентам возможность поблагодарить водителей за их работу», - прокомментировал Алексей Колесников, генеральный директор Bolt в Эстонии.