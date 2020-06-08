Экклстоун: золотые времена в "Формуле-1" прошли

Ранее "Формула-1" опубликовала утвержденный календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии. Чемпионат распланирован до 6 сентября. На данный момент подтверждено восемь гонок, которые должны пройти при пустых трибунах.

"Золотые времена в "Формуле-1" наконец-то прошли. Хэмилтон может даже не пытаться получить новый контракт с такой зарплатой. Он больше никогда не получит 50 миллионов евро в год. В будущем всем пилотам придется пойти на серьезное снижение зарплат", - сказал Экклстоун, слова которого приводит Blick.