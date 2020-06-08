Боксер Мэнни Пакьяо намерен побороться в 2022 году за пост президента Филиппин

"Первым президентом из бойцов будет Пакьяо. Мы пообщались по телефону, и он сказал: "Боб, я решил баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю выборы, хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации", - рассказал Арум.

Действующим президентом Филиппин является Родриго Дутерте, который вступил в должность 30 июня 2016 года. Ближайшие президентские выборы назначены на 9 мая 2022 года, пишет Newsru.

В 2009 году Мэнни Пакьяо стал членом Палаты представителей своей страны, а 2016-м был избран сенатором, получив 16 млн голосов. Срок его полномочий в сенате истекает в 2022 году.

PAC-MAN vs Bong G 2022? https://t.co/kszpU3ghIA — Richard Heydarian (@Richeydarian) June 8, 2020