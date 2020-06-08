Боксер Мэнни Пакьяо намерен побороться в 2022 году за пост президента Филиппин

Знаменитый боксер, действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо намерен баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году. Об этом британскому изданию The Sun сообщил бывший промоутер атлета Боб Арум.
"Первым президентом из бойцов будет Пакьяо. Мы пообщались по телефону, и он сказал: "Боб, я решил баллотироваться в 2022 году. Когда я выиграю выборы, хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации", - рассказал Арум.
Действующим президентом Филиппин является Родриго Дутерте, который вступил в должность 30 июня 2016 года. Ближайшие президентские выборы назначены на 9 мая 2022 года, пишет Newsru.
В 2009 году Мэнни Пакьяо стал членом Палаты представителей своей страны, а 2016-м был избран сенатором, получив 16 млн голосов. Срок его полномочий в сенате истекает в 2022 году.
PAC-MAN vs Bong G 2022? https://t.co/kszpU3ghIA— Richard Heydarian (@Richeydarian) June 8, 2020
Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В своем последнем поединке, который прошел 20 июля 2019 года, он победил американца Кита Турмана. Всего в его активе 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи.