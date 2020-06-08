В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

По делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Гиркин в мае заявил, что вину не признает, но как участник боевых действий в Донбассе несет часть моральной ответственности за случившееся.

Гаагский суд зарезервировал судебный комплекс "Схипхол" для этого процесса в 2019 году. По ранее публиковавшемуся плану заседания намечались на период с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября, а также - в 2021 году - с 1 февраля по 26 марта.