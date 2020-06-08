Несмотря на кризис, изменение цен в этом году будет практически нулевым

По словам аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Кристьяна Пунгаса, по текущим оценкам, снижение потребительских цен должно продолжаться до конца года, и изменение цен в годовом срезе останется чуть ниже нуля. Однако, согласно прогнозу старшего экономиста Swedbank Лийз Элмик, в этом году рост цен составит 0,2 процента.

«В последний раз такое же падение цен было во время предыдущего экономического кризиса почти десять лет назад, - сказал Пунгас в пресс-релизе. - Снижение потребительских цен в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года останется в свете последних событий самым низким уровнем текущего цикла спада».

В еврозоне рост цен замедлился до 0,1 процента. Экономист Банка Эстонии Сулев Перт отметил, что цены на энергоносители в Эстонии упали почти так же, как и в других странах - на 14 процентов - но замедление роста цен на услуги было для нас более резким.

«Услуги по размещению за год подешевели на 19 процентов, потому что коронавирус сильно повлиял на туризм, - сказал он. - Цены на аренду также быстро упали из-за снижения потребительских доходов. За последние два месяца арендная плата упала на 13 процентов».

По словам Перта, налоговая политика правительства также в значительной степени способствует падению цен в Эстонии. В мае вступили в силу более низкие ставки акцизного налога на дизельное топливо, природный газ и электроэнергию. Снижение акцизного налога на алкоголь, которое вступило в силу в июле прошлого года, продолжает способствовать снижению цен. «Общее влияние снижения акцизов на цены в настоящее время составляет -0,6 процентных пункта», - сказал Перт.

Удешевление топлива и арендной платы делает транспорт и жилье более доступными. «Те, чей доход уже снизился, вероятно, больше всего рады падению цен», - сказала Элмик.

Экономический советник президента Хейдо Витсур ожидал в мае большего падения цен. «Полагаю, тому факту, что падение цен осталось на том же уровне, во многом помогло то, что сектора экономики, которые больше всего пострадали от кризиса, не работали, и, следовательно, плохая конъюнктура не смогла толкнуть цены вниз», - сказал Витсур BNS.

«Если гостиница или ресторан закрыты, компания не выиграет от изменения цен. Во-вторых, сохранить уровень цен помог пакет субсидий, внедренный правительством», - сказал Витсур.

Элмик сочла удивительным, что в мае не упали цены на развлекательные и развлекательные услуги. «Цены на рестораны и гостиничные услуги снизились всего на 0,4 процента по сравнению с прошлым годом, - отметила она. - Это отчасти связано с методологией индексаации, в которой для расчета цен на услуги закрытых учреждений использовались еще мартовские цены».