Крупные авиакомпании протестуют против введенных сегодня Британией карантинных мер

Руководство фирм, которые из-за пандемии были вынуждены отказать от полетов, надеялось возобновить сообщение с июля, но карантинные меры, по их словам, мешают восстановлению, передает Reuters.

С сегодняшнего дня, 8 июня, практический каждый, кто прибывает в Великобританию, должен провести 14 дней в изоляции, и заполнить так называемую форму контактных данных, в которой указано, где они будут находиться.

Три авиакомпании угрожают пожаловаться на правительство в суд, поскольку последнее, по их оценке, не смогло объяснить, почему введены настолько глобальные меры.

«В результате этого создается совершенно необоснованное и непропорциональное ограничение для путешествующих в Англию (и, может быть, Великобританию) индивидов, также это неизбежно означает, что количество людей, выезжающих и въезжающих из страны, будет расти очень медленно», - отмечается в письме.

Исполнительный директор фирмы-собственицы British Airways IAG Уилл Уолс сказал, что с авиакомпаниями никто не консультировался, и предприятие взвешивает возможность обращения в суд.