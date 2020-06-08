Крупные авиакомпании протестуют против введенных сегодня Британией карантинных мер

Авиакомпании British Airways, Ryanair и easyJet написали правительству Великобритании письмо, в котором сообщили, что протестуют против введенных с сегодняшнего дня в отношении большинства международных пассажиров карантинных мер. Предприятия считают, что меры «совершенно неоправданны и непропорциональны», пишет Postimees.
Руководство фирм, которые из-за пандемии были вынуждены отказать от полетов, надеялось возобновить сообщение с июля, но карантинные меры, по их словам, мешают восстановлению, передает Reuters.
С сегодняшнего дня, 8 июня, практический каждый, кто прибывает в Великобританию, должен провести 14 дней в изоляции, и заполнить так называемую форму контактных данных, в которой указано, где они будут находиться.
Три авиакомпании угрожают пожаловаться на правительство в суд, поскольку последнее, по их оценке, не смогло объяснить, почему введены настолько глобальные меры.
«В результате этого создается совершенно необоснованное и непропорциональное ограничение для путешествующих в Англию (и, может быть, Великобританию) индивидов, также это неизбежно означает, что количество людей, выезжающих и въезжающих из страны, будет расти очень медленно», - отмечается в письме.
Исполнительный директор фирмы-собственицы British Airways IAG Уилл Уолс сказал, что с авиакомпаниями никто не консультировался, и предприятие взвешивает возможность обращения в суд.
В правительстве сказали, что новый порядок действует во всей Великобритании, хотя то, как оно вступит в силу, будут решать власти каждой части страны. В Англии за нарушение правила можно наказать штрафом в размере тысячи фунтов (112 евро). По словам представителей авиакомпаний, карантинные правила достаточно жесткие, если они введены в отношении людей, у которых имеется подозрение на то, что они заражены или диагноз уже поставлен. По их оценке, «нелогично и иррационально» вводить карантин в отношении людей, которые прибывают из стран ЕС, где доля зараженные меньше, чем в Великобритании.