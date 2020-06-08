Полиция задержала водителя, который продолжил движение после устроенной им аварии

Патрульный полицейский Юго-Восточного участка Элмер Таал сказал, что несколько полицейских патрулей выехали на место происшествия, и благодаря оперативной информации, полученной от бдительного человека, полиции удалось за считаные минуты остановить автомобиль, который покинул место происшествия на Козе-теэ.

В ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что автомобили Opel и Mercedes двигались по дороге Выру-Мынисте-Валга в направлении от Вериярве к Выру, когда по какой-то неизвестной причине Mercedes врезался в двигавшийся перед ним Opel. После удара Opel сделал несколько пируэтов на дороге, съехал одним боком в кювет и в конечном итоге удержался на дороге. Водитель Mercedes продолжил свой путь, не останавливаясь, пока полиция не задержала его на Козе-теэ.