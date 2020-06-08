Опрос нарвитян: оружие на руках у населения - это правильно или нет?

“Это ненормально. Особенно учитывая, что многие люди у нас, мягко говоря, неадекватные. Я вообще против оружия у людей дома. По-моему, для защиты существует полиция”, - считает Игорь.

По его мнению, ужесточение требований для получения лицензии и более строгий медицинский контроль здесь не помогут:

“У человека всякое может случиться, и даже полностью адекватный человек во время того же домашнего скандала может взяться за пистолет, может нажраться и пойти стрелять. А молодежь у нас вообще отмороженная, поэтому даже пневматика не нужна - а то бывает, что стреляют друг в друга”.

У некоторых знакомых Игоря есть оружие, но только пневматическое, которое они используют для развлечения - пострелять по мишеням в свободное время.

Нарвитянка Ирина: ни у кого из знакомых оружия нет. ФОТО: Николай Андреев

“Среди моих знакомых, если нужно себя защитить, все полагаются на себя. Ну, в крайнем случае, на друзей, но не на оружие. Газовый баллончик - это максимум, что нужно”.

Нарвитянин Михаил считает, что оружие для гражданских лиц вообще нужно запретить. Никто из его знакомых оружием не владеет.

“Было у одного друга, но он не здесь - в Швецию жить уехал”, - добавил Михаил.

Ирина узнала о стрельбе в Лихула от корреспондента и сказала, что обязательно почитает, что там случилось. В целом, она считает, что обычным жителям страны незачем иметь оружие.

“На людей сейчас столько всего свалилось с этим кризисом, что у всех уже немного крыша едет”, - говорит она.

Среди знакомых Ирины ни у кого оружия нет. Только ее муж лет 40 назад, еще до переезда в Эстонию, владел охотничьим ружьем.

“Я даже не слышала, чтобы у кого-то сейчас было оружие”, - добавляет она.

Нарвитянин Владимир считает, что оружие могут носить только полицейские, а в других службах - только офицеры. ФОТО: Николай Андреев

Владимир также считает, что нужно запретить гражданский оборот оружия.

“Пускай оружие носят те, кому надо - это полиция, естественно. Наверное, офицеры могут позволить себе носить оружие”, - рассуждает он.

На вопрос, знает ли он людей, которые владеют оружием, Владимир рассуждает:

“Если подумать, у кого-то из знакомых, наверное, есть. У знакомых полицейских, например”.

Алина о трагедии в Лихула также еще не слышала.

“Оружие для самообороны - это нормально, - рассуждает она. - Но если пистолет оказывается у какого-то психопата, то это, конечно, плохо. Но их же проверяют, вроде”.

Николай одобряет право на оружие, сам владеет четырьмя стволами и состоит в нарвском стрелковом клубе. Со своим опытом он рассуждает о стрелке из Лихула так:

Член стрелкового клуба Николай: вооруженное общество - это взаимовежливое общество. ФОТО: Николай Андреев

“Для меня загадка, если он был ранее судим или просто привлекался без суда, как ему дали разрешение? Если я даже за рулем попадусь пьяным - за рулем, не имея никакого отношения к оружию - мне разрешение на оружие не выдадут. Как он умудрился получить, вот этого мне не понять.

А вообще легальное оружие - это вполне нормально. Вооруженное общество - это взаимно вежливое общество. Я не считаю, что в Эстонии преступлений больше, чем, например, в России. А ведь там короткоствольное оружие запрещено.