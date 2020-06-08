Опрос выявил рост числа случаев тяжелой депрессии из-за коронавируса

Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет, сообщил профессор клинической психологии в Частной высшей школе Гёттингена (PFH) Юсеф Шибан в понедельник, 8 июня, комментируя результаты онлайн-опроса, проведенного его институтом совместно с университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве.

Для опроса исследователи использовали так называемую ISR-анкету – инструмент, позволяющий установить симптомы психических расстройств. По словам Шибана, ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит одного процента, однако выяснилось, что этот показатель достигает пяти процентов.