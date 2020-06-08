Как на самом деле защитить Эстонию?

Хочется верить в обратное, но все же можно предположить, что надежность наших русскоязычных военных (если им придётся противостоять своим соотечественникам, которые пришли с другого берега Нарвы) не очень высока. Будь и я в их шкуре в нынешних обстоятельствах, у меня тоже возникли бы серьёзные сомнения относительно себя.

Только гражданское государство поможет ослабить напряжение

В течение почти 30 лет мы не слишком активно способствовали ассимиляции русских в Эстонии. Склоняясь в сторону эстонцев. Конечно, больше всего наши усилия были направлены на интеллигентных и образованных граждан, тогда как большинство простых русских людей чувствуют себя ущемлёнными. Почему? Потому что мы продолжаем проповедовать идею о строительстве этнического государства. Транслировать нашу “более правильную историю”.

Едва отправив детей в школу, мы начинаем рассказывать им о русской оккупации. Для обычного эстонца и, к сожалению, для некоторых министров, русские - лишь оккупанты или их потомки, а вовсе не ценные граждане, которыми можно гордиться. Как долго вы бы терпели такую второстепенность?

То, что кажется нам единственно верным с точки зрения сохранения нашей культуры, языка и идентичности, звучит для членов русской общины как сознательная угроза их собственной идентичности. Я подчёркиваю, что большинство из них не настроено к Эстонии враждебно, как раз напротив. Им нравится Эстония, и они считают её своим домом. Пока есть работа и жизнь идёт своим чередом, они готовы проглотить вторичное.

В то же время у нас давно была возможность подавать сигналы русскому сообществу, которые упрочили бы их доверие. Эдгар Сависаар был вероятно единственным политиком предыдущего поколения, который понимал и мог использовать это в интересах политического капитала.

Я знаю, что многие из вас сейчас думают, почёсывая кулаки. Увы, лозунгом “ну и проваливайте” много не добьёшься, так как речь идёт о трети населения Эстонии, трети наших граждан. Мужчинах и женщинах, которые благодаря знанию трёх языков на рынке труда в глазах иностранных компаний выглядят более востребованно, чем мы сами. Людях, без вклада которых наша и без того хрупкая, зависимая от экспорта экономика вероятно рухнет через пару недель. Без русских эстонцев нас было бы только 800 тысяч! Кто будет забивать голы за нашу сборную? Помимо этого, люди рождённые в Эстонии, уже никогда не перестанут быть ее гражданами. К сожалению или к счастью. И раз мы уже живём вместе, разумно прожить эту жизнь счастливо, насколько это возможно.

Русские, как нераскрытые жемчужины