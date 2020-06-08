Ряд игроков НБА отказываются возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США

"Парочка парней из "Лейкерс" из "Клипперс"... Ходят слухи, что некоторые команды чувствуют себя некомфортно. Часть ребят хочет играть, а часть - нет", - сообщил бывший игрок НБА Мэтт Барнс в разговоре с журналистом Джосайей Джонсоном.

Нынешний сезон НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. В июне лига представила утвержденный план возобновления турнира с участием 22 команд, которые будут играть в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо. Предварительная дата возобновления чемпионата - 31 июля.

Ранее по многим городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских наступил ему коленом на шею, вызвав проблемы с дыханием. Пострадавший умер в реанимации. После начала беспорядков четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве.