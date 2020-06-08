Ряд игроков НБА отказываются возобновлять сезон из-за проблем с расизмом в США

Ряд игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступают против возобновления сезона из-за психологического дискомфорта на фоне обострившихся проблем с расизмом в США. Они намерены сосредоточиться на борьбе с несправедливостью в заокеанском сообществе чернокожих, пишет Newsru.
"Парочка парней из "Лейкерс" из "Клипперс"... Ходят слухи, что некоторые команды чувствуют себя некомфортно. Часть ребят хочет играть, а часть - нет", - сообщил бывший игрок НБА Мэтт Барнс в разговоре с журналистом Джосайей Джонсоном.
Нынешний сезон НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. В июне лига представила утвержденный план возобновления турнира с участием 22 команд, которые будут играть в парке развлечений "Диснейуорлд" в Орландо. Предварительная дата возобновления чемпионата - 31 июля.
I chopped it up with Matt Barnes and he said he’s spoken to players and some wanted the season cancelled to focus on addressing the injustices in the Black community.— Josiah Johnson (@KingJosiah54) June 7, 2020
Full interview tomorrow on @DunkBait https://t.co/KxJEO0vlB0
Ранее по многим городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских наступил ему коленом на шею, вызвав проблемы с дыханием. Пострадавший умер в реанимации. После начала беспорядков четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве.