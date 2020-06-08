Вопрос читателя: уволят ли игнорирующих средства индивидуальной защиты работников?

Отвечает консультант Трудовой инспекции Пирет Кальюла:

«Прежде всего, работодатель должен объяснить работникам, какие риски могут возникнуть при выполнении рабочих обязанностей в конкретной рабочей среде. После объяснения возможных опасностей необходимо принять меры для их предотвращения или уменьшения последствий. Одним из способов избежания опасностей является использование средств индивидуальной защиты.

Работодатель должен объяснить работникам, какие опасности существуют на их рабочем месте и какие меры (например, средства индивидуальной защиты) применяются для уменьшения или предотвращения ущерба здоровью работников.

Кроме того, работодатель должен следить за тем, чтобы средства индивидуальной защиты не вызывали чрезмерной нагрузки на сотрудника и были пригодны для использования в определенных условиях работы.

Если эти требования не выполняются, работник должен обратиться к работодателю с просьбой найти совместное решение проблемы: будь то другой тип защитной обуви или вид работы, где нет необходимости носить защитную обувь.

Конечно, работник должен иметь уважительную причину, по которой он не может носить специальную защитную обувь. Например, фраза «мне не нравятся эти туфли» не будет являться уважительной причиной.

При использовании средств индивидуальной защиты обязательствами обеих сторон являются:

· Работодатель должен убедиться в том, что работник использует средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями изготовителя от начала до конца опасной работы, а также осмотреть процесс использования средства.

· Работник обязан использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями по применению и инструкциями, данными работодателем.

Таким образом, работодатель имеет право требовать от работника использования средств индивидуальной защиты, а работник обязан их использовать.

Если в ходе проверки обнаруживается, что, несмотря на замечания работодателя, работник не использует предписанные средства индивидуальной защиты, работодатель может сделать работнику предупреждение. Предупреждение - один из способов, с помощью которых работодатель организует работу в своей компании, реагирует на рабочее поведение сотрудника и нарушение трудовых обязательств. В случае нарушения работодатель должен обратить на это внимание работника и дать работнику возможность изменить свое поведение. Предупреждение может быть как устным, так и письменным, но работодатель должен иметь возможность доказать предупреждение позже.

В случае, если предупреждение не помогает и работник продолжает нарушать правила, работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с сотрудником, поскольку работник игнорирует инструкции работодателя или нарушает трудовые обязательства, несмотря на предупреждение.

Работодатель должен соблюдать сроки уведомления о прекращении трудового договора. Сроки уведомления могут не соблюдаться в исключительных случаях, если договор не может быть продлен до истечения срока уведомления или согласованного периода. В этом случае работодатель может расторгнуть трудовые отношения в разумные сроки. Трудовой договор может быть расторгнут в письменной форме с уведомлением об увольнении (например, по электронной почте). Работодатель должен в любом случае обосновать увольнение.

Подводя итог: работодатель должен объяснить работнику, для чего необходимо носить средства индивидуальной защиты, а затем требовать их ношения. Если у работника есть объективные причины, по которым он или она не могут носить специальные средства индивидуальной защиты, работодатель должен быть об этом уведомлен. Если работник не выполняет приказы, работодатель может предупредить работника - если работник все еще не соблюдает правила, работодатель имеет право его уволить.