«Чистое везение, что мужчины не пострадали»: новые подробности стрельбы в Лихула

Одна из пуль попала в стену рядом с дверью, другая застряла в фасаде под крышей.

Пресс-секретарь Лянаэского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что спасатели не пострадали, но опасность их здоровью была. «Чистое везение, что мужчины не пострадали», - сказала она.

Полиция рассмотрела попавшие в здание спасателей пули как вещественные доказательства, экспертиза выяснит, из какого оружия они были выпущены.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас отметил, что происхождение пуль будет выяснено после экспертизы, но он совершенно уверен, что полиция не стреляла в этом направлении.

В окрестностях Лихула в субботу вечером 32-летний Микк Таррасте, употребивший алкоголь и сильнодействующие успокоительные, застрелил 40-летнего Виргота, который стал преследовать стрелка, ранее устроившего аварию. Также от пуль Таррасте погибла 61-летняя Юлле Хейнвер, руководительница аптеки Лихула, которая, согласно имеющимся данным, стала жертвой стрелка случайно, когда проезжала мимо с супругом и тремя внуками. Находившиеся в машине дети трех и пяти лет и 58-летний мужчина получили ранения в результате стрельбы. Пули пролетели мимо девятилетнего ребенка.

На месте происшествия Таррасте выстрелил и в полицейского, задев его шлем. Сотрудник отделения полиции Хаапсалу не пострадал. Согласно имеющейся у полиции информации, Таррасте стрелял в направлении еще одного ехавшего по шоссе автомобиля.

Во время погони, которая длилась около двух часов, между Таррасте и полицией произошло несколько перестрелок, по словам Кыпласа, точное количество выстрелов, сделанных тем вечером, вероятно, не будет установлено никогда.

В машине Таррасте было обнаружено три предмета оружия: два пистолета и полуавтоматическое оружие – все они принадлежат мужчине, который является законным обладателем разрешения на оружие. Известно, что после того, как Таррасте съехал в кювет на находящемся в аварийном состоянии автомобиле, он схватил один из пистолетов и полуавтоматическое оружие, другой пистолет полицейские нашли в машине. Этому же человеку принадлежит четвертый предмет оружия - винтовка, которую также нашли полицейские.