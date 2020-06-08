В Москве отменяют карантин

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - написал Собянин на своем личном сайте в понедельник.

Он подчеркнул, что вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

С 9 июня в Москве заработают салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг, возобновятся репетиции в театрах, будут открыты для посещения кладбища, с 16 июня - для посетителей откроют двери музеи и выставки, врачи возобновят оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 23 июня откроются фитнес-клубы и бассейны, начнутся экскурсии на речных трамвайчиках. Также будут сняты ограничения на работу детских садов.

Рестораны и кафе откроются в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.

Пока в блоге мэра не идет речи об отмене масочно-перчаточного режима, рекомендаций по социальному дистанцированию и других санитарных требований.