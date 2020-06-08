На минувшей неделе истребители НАТО трижды сопровождали самолеты РФ

Первого июня истребители НАТО опознали военный самолет "Ил-20" и два истребителя "Су-27".

"Ил-20" следовал с континентальной части России в Калининградскую область в выключенным транспондером, но следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.

Два истребителя "Су-27" летели на встречу "Ил-20" и вместе с ним вернулись в Калининградскую область. Истребители летели с выключенными транспондерами, у них не было летного плана, они не поддерживали связь с региональными диспетчерами.

Второго июня истребители НАТО опознали "Ил-20", летевший из Калининградской области обратно, на основную территорию России. У него не было летного плана, он не поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами, его транспондер был выключен.

4 июня истребители НАТО вновь опознали военный самолет "Ил-20" и два истребителя "Су-27".

"Ил-20" летел из Калининградской области в континентальную часть России без действующего транспондера, поддерживал связь с местными диспетчерами, но у него не было летного плана.

Два истребителя "Су-27" летели из Калининградской области и вернулись обратно. Истребители летели с выключенными транспондерами, у них не было летного плана, они не поддерживали связь с региональными диспетчерами.