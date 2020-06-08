Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Стрельба в Лихула

Мотив действий 32-летнего мужчины, в субботу вечером в Лихула открывшего огонь по людям, убившего двоих и ранившего троих человек остается пока невыясненным, сообщил в понедельник в утренней телепрограмме Terevisioon Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

По данным Кайтселийта, Микк Таррасте, который в минувшие выходные возле Лихула убил двух человек и ранил трех, во времена своего членства в ополчении легко выходил из себя и был агрессивен, и его сочли неподходящим для своей работы.

Вопрос читателя: уволят ли игнорирующих средства индивидуальной защиты работников?

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 553 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,2% или одна проба дала положительный результат. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

Уже не тот, что прежде. Ничего более сотрясающего мир не переживал с начала Первой мировой войны. Что осталось в феврале, когда новости об инфекции казались неважными и далекими? Что ждет нас в будущем, где мир пережил пандемию, унесшую тысячи жизней?

Начиная с первых сообщений об ослаблении ограничений, в торговых центрах и других общественных местах кажется, что люди решили, что теперь все, вирус окончательно побежден. Кто-то при входе в магазин не дезинфицирует руки, кто-то отправляется за покупками всей семьей, а кто-то радостно обнимает на улице знакомых, пишет в Postimees журналист Каур Маран.

В Эстонии отменили футбольный матч: у родственника одного из игроков обнаружили коронавирус.

Я верю в то, что хоть и далёкие от нас беспорядки, которые происходят сейчас в США в связи с убийством чернокожего мужчины, должны заставить нас здесь, в спокойной и сонной Эстонии, остановиться, снять маску, глубоко вдохнуть и задуматься, пишет Меэлис Лао в Postimees.

Другие новости

В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.

В Эстонии общины темнокожих нет как таковой. Да, есть темнокожие, которые живут в Эстонии, но они не эстонцы, сказал Postimees работавший в Эстонии британский журналист и политик Абдул Тюрей.

Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, сегодня в некоторых местах ожидается шторм. В связи с этим по всей Эстонии было сделано штормовое предупреждение.

Сегодня утром в Вырумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. К сожалению, жизнь одного из них, 72-летней женщины, не удалось спасти, и она позже скончалась в больнице. Виновник скрылся с места происшествия.

Крупные авиакомпании протестуют против введенных сегодня Британией карантинных мер.