Ласнамяэский молодежный центр переезжает

«При планировании занятий и встреч молодежного центра все чаще подразумевается, что молодежные работники отправляются именно туда, где собирается молодежь. Если намечается дождь, то все мероприятия переезжают в интернет и помещения на улицу Раадику», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

До конца лета с понедельника по пятницу и иногда по субботам сотрудники молодежного центра работают в микрорайоне Раадику и других популярных среди районной молодежи местах. «Первые дни нашей работы на улице показали, что молодежи это интересно. У нас запланирован целый список интересных и развивающих занятий, среди которых можно найти как пешеходные и фотопрогулки, так и мастерские и соревнования, а также различные квесты и чэлленджи», – сообщила исполняющая обязанности руководителя молодежного центра Мария Казловская.

Параллельно Ласнамяэский молодежный центр в сотрудничестве с Таллиннским департаментом молодежи и спорта организует особую летнюю программу, в рамках которой на протяжении всего лета молодежь ждут бесплатные мероприятия, тренировки и соревнования. Уже 22 июня в парке Кивила пройдет мини-фестиваль. Через месяц – 22 июля – одноименный парк станет площадкой для проведения фестиваля Кивила, фишкой которого станет танцевальная мастерская по стритдэнсу. Завершит сезон уличное мероприятие в том же парке Кивила.

В дополнение каждый понедельник июня с 10 до 12 часов в парке Кивила проводятся бесплатные тренировки по самокату, организуемые департаментом молодежи и спорта и OÜ Keerdtrepp.

«Сейчас проходит конкурс на должность руководителя Ласнамяэского молодежного центра, куда можно подавать документы до 12 июня. Надеемся, что новый руководитель сможет предложить свое видение того, как сделать молодежную работу в районе еще более доступной для молодежи и вовлечь больше подростков в активную деятельность. Так или иначе, увлекательное лето ждет как молодежь, так и молодежных работников», – заключил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.