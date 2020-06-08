Живодер вернулся? Соцсети бурлят, в полицию никто не заявил

Сообщение тут же подхватила встревоженная общественность и начала разносить дальше: молодой человек и девушка, живущие в Ида-Вирумаа, но якобы засветившиеся и в других уголках Эстонии, пытаются стать владельцами собак. Читатели предположили, что этот мужчина может быть человеком, который был осужден за ненадлежащее обращение с животными, получил реальный тюремный срок и в 2015 году был освобожден условно-досрочно за примерное поведение и прохождение разных социальных программ.

Пять лет об этом человеке, который неоднократно менял имена, ничего не было слышно и сейчас о нем заговорили лишь потому, что в приюты и к людям, отдающим животных, стал обращаться мужчина, весьма похожий на того живодера. У зоозащитников вызвало подозрения и то, что человек представлялся экзотическим именем Roberth Rodriquez. Поиск в интернете вывел защитников животных на страницу полиции, в которой рассказывалась история о том, что человека, показавшего права на то же имя, совсем недавно задержали в Ида-Вирумаа за нарушение ПДД. После проверки выяснилось, что права поддельные и человека зовут совсем иначе. Как? На этот вопрос полиция не отвечала, но отмечала, что данный человек ей хорошо известен.

Поскольку информация о том, что странный человек, которого заметили собачники, может являться осужденным живодером, весьма активно муссируется в социальных сетях, мы обратились в полицию с просьбой прокомментировать происходящее.

«Полиция не может выдавать информацию о том, поступало ли к нам заявление, связанное с конкретным человеком, поскольку третьим лицам таких данных не дают», - для начала объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юнгас.

В то же время ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Маарья Курессон заверила, что полиция в курсе публикаций в Facebook, в которых высказывается беспокойство о благополучии собак: «И хотя в тех сообщениях нет информации, указывающей на конкретное виновное деяние, полиция их все равно проверила и будет еще проверять, чтобы выяснить обстоятельства происходящего. Мы также передали эту информацию в Ветеринарно-пищевой департамент, у которого тоже есть право расследовать случаи ненадлежащего обращения с животными».

При этом Курессон объяснила, что для возбуждения дела полиции необходимо, чтобы информация поступила именно в правоохранительные органы и в ней содержались конкретные указания на совершение преступления: «Поступающая в следственные органы информация проверяется, после чего на основании представленных в сообщении фактов можно принять решении о возбуждении или не возбуждении дела».