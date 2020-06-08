Видео ⟩ Юри Ратас: я хочу вернуть деньги

«Есть много вопросов, на которые нет ответа. Также не ясно, с какой целью были переведены эти деньги», - объяснил решение вернуть крупное пожертвование от неизвестного предпринимателя Юри Ратас.

«Конечно, я помню историю партии и понимаю требования к партии свыше. Моим решением было вернуть пожертвование», - отметил Ратас, добавив, что на решение повлияла и последняя история, опубликованная в Eesti Ekspress, где выясняется, что кошелек большого донора принадлежал Мартину Кюннапу.

«Я всегда отвечал, что если вопросы остаются без ответа, то партия вернет деньги. Я думаю, что партия поступила этично », - отметил Ратас. Он добавил, что деньги должны быть возвращены председателем партии, а не переведены генеральным секретарем.

«У нас был разговор с этим человеком, он утверждал, что говорил о своем поступке с семьей, и это было его искренним желанием», - подтвердил Ратас.

На прошлой неделе совет Центристской партии обсуждал, как улучшить контроль над партией, но, по словам Ратаса, и здесь есть свои ограничения, потому остается только просить человека и верить ему.