Видео ⟩ Юри Ратас: я хочу вернуть деньги

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, вопросов очень много, но, оглянувшись на прошлое партии, он решил вернуть полученные в качестве пожертвования 50 000 евро.
«Есть много вопросов, на которые нет ответа. Также не ясно, с какой целью были переведены эти деньги», - объяснил решение вернуть крупное пожертвование от неизвестного предпринимателя Юри Ратас.
«Конечно, я помню историю партии и понимаю требования к партии свыше. Моим решением было вернуть пожертвование», - отметил Ратас, добавив, что на решение повлияла и последняя история, опубликованная в Eesti Ekspress, где выясняется, что кошелек большого донора принадлежал Мартину Кюннапу.
«Я всегда отвечал, что если вопросы остаются без ответа, то партия вернет деньги. Я думаю, что партия поступила этично », - отметил Ратас. Он добавил, что деньги должны быть возвращены председателем партии, а не переведены генеральным секретарем.
«У нас был разговор с этим человеком, он утверждал, что говорил о своем поступке с семьей, и это было его искренним желанием», - подтвердил Ратас.
На прошлой неделе совет Центристской партии обсуждал, как улучшить контроль над партией, но, по словам Ратаса, и здесь есть свои ограничения, потому остается только просить человека и верить ему.
«Я не общался с ним. Это имя мне не знакомо», - ответил Ратас на вопрос, знал ли он предпринимателя, имя которого фигурирует в статье Eesti Ekspress о большом пожертвовании.