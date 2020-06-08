В Харьюмаа разыскивают сбежавшую из конюшни скаковую лошадь

Лошадь коричневого цвета, грива и хвост черные, на ногах черно-белые отметины и белая отметина на морде. У лошади нет поводьев. В последний раз следы лошади были обнаружены возле гостевого дома Лепику, где лошадь начала переходить дорогу, но развернулась и побежала в сторону Руила в лес. Возможные зоны передвижения: Руила, Муусика, Лайтсе, Яэсмяэ.

Поисковая группа стартует сегодня в 5 часов вечера от конюшни Руила, участники поисков будут передвигаться как на машинах, так и пешком. Любой, у кого есть время и желание помочь, может присоединиться к поискам.

Очень приветствуются владельцы дронов, которые могли взять свое оборудование с собой.

Последнюю информацию о передвижениях лошади можно найти ЗДЕСЬ.