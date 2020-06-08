В Харьюмаа разыскивают сбежавшую из конюшни скаковую лошадь

Вчера около 5 часов вечера из конюшни в Руила сбежала крупная лошадь. Животное до сих пор не найдено, поиск продолжается и сегодня, пишет Lemmik.
Лошадь коричневого цвета, грива и хвост черные, на ногах черно-белые отметины и белая отметина на морде. У лошади нет поводьев. В последний раз следы лошади были обнаружены возле гостевого дома Лепику, где лошадь начала переходить дорогу, но развернулась и побежала в сторону Руила в лес. Возможные зоны передвижения: Руила, Муусика, Лайтсе, Яэсмяэ.
Поисковая группа стартует сегодня в 5 часов вечера от конюшни Руила, участники поисков будут передвигаться как на машинах, так и пешком. Любой, у кого есть время и желание помочь, может присоединиться к поискам.
Очень приветствуются владельцы дронов, которые могли взять свое оборудование с собой.
Последнюю информацию о передвижениях лошади можно найти ЗДЕСЬ.
Если вы хотите присоединиться к поисковой группе или поделиться информацией о лошади, позвоните в Спасательный департамент по номеру 112 или 53454536. Если вы заметили лошадь, вам не следует пытаться ловить ее самостоятельно - сообщите поисковикам местонахождение животного и постарайтесь не упускать его из виду.