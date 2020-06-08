Фото ⟩ В период тестирования - бесплатно: в Таллинне вышел на линию электробус

«Прибывший в Таллинн на тестовый период электробус Urbino 12 – это общественное транспортное средство с нулевым уровнем выбросов, которое особенно хорошо подходит для использования в городе, поскольку обладает низким уровнем шума и вибрации. Ранее это транспортное средство использовалось в Литве – в Вильнюсе и Каунасе, в Латвии – в столице страны Риге и Вентспилсе, а также в Польше – в Познани и Щецине», – сказал член правления TLT Отто Попель.

Он добавил, что сейчас в Таллинне в качестве электрических общественных транспортных средств используются трамваи и троллейбусы, но главная цель предприятия – чтобы в автобусном парке были только электрические транспортные средства.

Если в прошлом году в Таллинне тестировали новый электробус Mercedes-Benz eCitaro, то в этот раз используется выпущенное 4 года назад электрическое транспортное средство Solaris Urbino, проехавшее на сегодняшний день около 85 000 км. Это подходящий для использования в сфере общественного транспорта автобус длиной 12 метров и мощностью 220 кВт, который может проехать 150 километров без подзарядки. В автобусе 31 сидячее место и 45 стоячих мест.

«При тестировании мы получим лучшее представление о работе аккумуляторов электробуса, эксплуатируемого уже несколько лет, а также о том, как с годами будут меняться циклы подзарядки электробуса в условиях Таллинна», – рассказал Попель.

Он заметил, что поскольку в долгосрочной перспективе планируется полностью перейти на электрические транспортные средства, то их тестовые периоды как раз помогут оценить, насколько эти электробусы подходят для климата Эстонии, оценить примерные размеры необходимых инвестиций и текущих расходов, а также расходов на обслуживание и ремонт, и, наконец, узнать, какие изменения следует оптимально провести в инфраструктуре, чтобы в итоге перейти на электрический транспорт.

«Конечно, тестовый период электробуса Solaris в Таллинне не будет последним. Необходимо протестировать решения разных производителей, поэтому мы уже начали переговоры с китайским производителем автобусов, чтобы в ближайшем будущем протестировать в условиях Эстонии также и их версию», – подтвердил Попель.

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич добавил, что у тестирования разных электробусов есть две цели более широкого плана. «Проверить, подтвердятся ли обещанные производителем параметры, такие как пробег без подзарядки, скорость подзарядки и комфорт для пассажиров, в наших условиях, и протестировать возможности нашей собственной инфраструктуры по принятию в эксплуатацию электробусов», – пояснил он.

Бородич подчеркнул, что реформы таллиннского общественного транспорта и использование новой технологии необходимы, чтобы идти в ногу со временем, поддерживать чистоту городского воздуха, оптимизировать расходы на содержание общественного транспорта, а также способствовать выполнению целей транспортного сектора на возобновляемой энергии, в чём Эстония пока ещё существенно отстаёт от ведущих стран Европы.

«Если сегодня осуществляются пробные поездки с перспективой сделать Таллиннский общественный транспорт работающим на возобновляемой энергии, то уже в этом году на линию выйдут первые экологичные автобусы, работающие на газе, а в течение четырёх последующих лет будет обновлена большая часть автобусного парка Таллинна», – подтвердил председатель правления TLT, добавив, что это означает начало новой эпохи для таллиннского общественного транспорта, поскольку к 2025 году планируется полностью отказаться от использования дизельных автобусов. «В ближайшие годы, помимо автобусов на газе, на линии останутся только новейшие, соответствующие нормам выбросов Euro 6 общественные транспортные средства, которые на сегодняшний день пассажиры считают самыми комфортными», – рассказал Бородич о реализуемых TLT изменениях.