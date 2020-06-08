Пн, 8.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
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Урмас Сыырумаа переизбран на пост президента Олимпийского комитета

На проходивших сегодня на Кадриоруском стадионе в Таллинне выборах президента Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа сохранил за собой свой пост, и будет возглавлять олимпийское движение страны еще четыре года.

Голоса распределились так, что Сыырумаа получил в свою поддержку 83 голоса, за его оппонента – Тоомаса Тынисте – проголосовали 38 человек.

Изначально выборы президента Эстонского олимпийского комитета должны были пройти 15 апреля, но из-за введенного в стране чрезвычайного положения общее собрание было перенесено.

Весной Сыырумаа имел 75 голосов поддержки, за Тынисте собрали 20 подписей.

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