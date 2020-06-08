Соцдемы предложили министру Хельме ужесточить выдачу разрешений на оружие

Бывший глава МВД и экс-ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк отметила, что преступление в Лихула требует от государства действий. «Мы скорбим по жертвам этой трагедии и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших детей. Я хочу поблагодарить сотрудников Департамента полиции и погранохраны за профессиональную работу», – сказала она.

При этом, по словам Райк, возникает вопрос, поступил ли Рийгикогу правильно, по сути, упростив порядок получения разрешений на оружие во время чрезвычайного положения. «Я имею в виду сокращение сроков обучения помощников полицейских, что сократило сроки подачи ходатайства о разрешении на владение оружием», – пояснила она.

Катри Райк также подчеркнула, что нельзя смотреть сквозь пальцы и на то, что и убийца из Лихула, и многие другие стрелки, которые в последнее время совершали преступления, находились в нетрезвом виде.

Социал-демократы просят ответить Марта Хельме, у скольких жителей Эстонии имеется оружие: сколько людей хранят оружие дома и сколько тех, у кого дома больше одной единицы оружия?

«Является ли в Эстонии порядок получении разрешения на владение оружием достаточно строгим? Насколько хорошо проверяют личность и психическое состояние ходатайствующих о разрешении? Как можно было бы повысить эффективность контроля?», – спрашивают социал-демократы.

Соцдемы также хотят знать, является ли, по оценке Хельме, контроль за владельцами оружия достаточно эффективным и каким образом можно было бы изменить порядок, учитывая, что в Эстонии выросло потребления алкоголя.

По словам Райк, в 2019 году цены на алкоголь снизились на 3 процента и в то же время потребление выросло на 3 процента. В вытрезвители доставили на 500 человек больше, чем в 2018 году.