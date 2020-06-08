На шоссе загорелся грузовик

Rus.Postimees.ee112На шоссе загорелся грузовик 8 июня 2020, 16:11На шоссе загорелся грузовикrus.postimees.eeСпасатели удостоверились, что нет опасности повторного возгорания.ФОТО: Arved BreidaksСегодня до полудня на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, волость Тори, Таммисте, загорелся грузовик, пишет Pärnu Postimees.По словам пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс, у грузовика заклинило передний тормоз, и это стало причиной возгорания.Водителю грузовика удалось потушить пожар до приезда спасателей. Спасатели все же проверили, устранена ли опасность возгорания. грузовикпожарспасатели