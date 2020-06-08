Пн, 8.06.2020
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На шоссе загорелся грузовик

Спасатели удостоверились, что нет опасности повторного возгорания.

ФОТО: Arved Breidaks

Сегодня до полудня на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, волость Тори, Таммисте, загорелся грузовик, пишет Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра Марис Мооритс, у грузовика заклинило передний тормоз, и это стало причиной возгорания.

Водителю грузовика удалось потушить пожар до приезда спасателей. Спасатели все же проверили, устранена ли опасность возгорания.

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