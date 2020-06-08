Молодой житель Тюри едва избежал пули лихулаского стрелка

В приговоре указано, что Таррасте стрелял по окнам из незаконного оружия в ночь на 21 апреля 2008 года. Где именно это произошло, из приговора не понять, поскольку вместо название места указано иксами.

По данным Järva Teataja, стрельба 12-летней давности произошла в Тюри на улице Теллискиви. Общавшийся с изданием житель этой улицы сказал, что хорошо помнит те события, поскольку тогда были разбиты окна дома, расположенного от его собственного жилища в считанных метрах.

Он рассказал, что Террасте стрелял тогда по окнам кухонь двух квартир: «Это было очень счастливая случайность, поскольку тогда мог погибнуть ребенок». Насколько очевидец помнит, тогда 14-летний подросток вышел ночью на кухню попить воды. В квартире и на улице было тихо, но внезапно раздались хлопки и через окно кухни влетела пуля, которая пролетела мимо мальчишки.

Позже следствие выяснилось, что стрелком был Микк Таррасте, который вместе с приятелем произвел несколько выстрелов в сторону дома на улице Теллискиви. Почему Таррасте тогда стрелял, сосед не понимает до сих пор. Таррасте просто гулял у дома и в какой-то момент решил пострелять по окнам: «Он не знал этих людей, и у него не было с ними никаких конфликтов».

12 лет назад Микка Таррасте наказали за то, что он в 2005 году незаконно владел незарегистрированным пистолетом Parabellum P08 nr 2340 и 12 патронами. Он не сообщил в полицию о найденном оружии, не ходатайствовал о выдаче разрешении на приобретение оружия и регистрации оружии и патронов. Все это хранилось на его даче до 22 апреля 2008 года.

В числе прочего, у себя дома Таррасте храни 38,91 грамма взрывчатого вещества. Тогда его наказали штрафом в размере 14 800 крон.