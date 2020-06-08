Глава союза психиатров: врач должен иметь доступ к данным о нарушениях закона ходатайствующим о лицензии на оружие

Согласно закону, проверку здоровья перед выдачей разрешения на оружие проводит семейный врач с привлечением психиатра и, при необходимости, других специалистов.

По словам Анне Клейнберг, с Обществом семейных врачей уже началось сотрудничество по пересмотру процедуры оценки состояния здоровья водителей и претендентов на получение лицензии на оружие.

Клейнберг сказала, что к ходатаев можно было бы обязать открыть врачу все дигитальные истории болезни и предоставить декларацию о прошлых актах насилия и употребления психоактивных веществ. Заполнение такой декларации было бы обязанностью ходатая (и полиции), поскольку в большинстве случаев насилие связано не с психическим расстройством, а с личными качествами, которые в ходе приема у врача не проявляются.