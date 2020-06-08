Глава союза психиатров: врач должен иметь доступ к данным о нарушениях закона ходатайствующим о лицензии на оружие

При подаче ходатайства о разрешении на оружие лицо, принимающее решение, должно быть обеспечено всей информацией, тогда как сейчас у врачей нет информационного канала, который отражал бы предыдущие нарушения ходатайствующего или обладателя лицензии, сказала порталу Med24 глава Союза психиатров Анне Клейнберг.
Согласно закону, проверку здоровья перед выдачей разрешения на оружие проводит семейный врач с привлечением психиатра и, при необходимости, других специалистов.
По словам Анне Клейнберг, с Обществом семейных врачей уже началось сотрудничество по пересмотру процедуры оценки состояния здоровья водителей и претендентов на получение лицензии на оружие.
Клейнберг сказала, что к ходатаев можно было бы обязать открыть врачу все дигитальные истории болезни и предоставить декларацию о прошлых актах насилия и употребления психоактивных веществ. Заполнение такой декларации было бы обязанностью ходатая (и полиции), поскольку в большинстве случаев насилие связано не с психическим расстройством, а с личными качествами, которые в ходе приема у врача не проявляются.
"Психическое расстройство как таковое нетрудно диагностировать во время амбулаторного приема, включая дополнительные обследования, - сказала Клейнберг. - Опасное обращение с оружием, однако, больше связано с социально опасным поведением в прошлом или употреблением алкоголя или наркотиков. Этой информации у врача может и не быть".