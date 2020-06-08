Спецрейд полиции: задержано шесть водителей в наркотическом опьянении

«Получается так», - сказал региональный полицейский Вильянди Меэлис Лилль, отвечая на вопрос, есть ли основания полагать, что на дорогах уезда ездит больше наркоманов, чем водителей-алкоголиков. Помимо шести пьяных водителей, в автомобилях были обнаружены восемь человек, которые, вероятно, употребляли наркотики.

Эта крупная операция не была обычным поиском севших за руль в нетрезвом виде водителей, когда машины останавливаются, а водители проверяются. По словам Меэлиса Лилля, была проделана предварительная работа, люди из определенных семей были проверены. День инспекции тоже не был случайным - полиция предположила, что ночью на дорогах будет особенно много водителей. Например, потому, что ночные клубы Вильянди вновь открыли свои двери.

Начальник полиции Тарту Арго Арукас, руководивший работой полиции в уезде Вильянди, объяснил, что полицейские работали с полудня субботы до утра воскресенья. Во время рейда полиция обнаружила трех человек, имевших при себе большое количество наркотиков. Их задержали, а вещество было отправлено на экспертизу.

Кроме того, были пойманы шесть водителей, поведение которых указывало на содержание в организме наркотических веществ. Во время осмотра пассажиров в транспортных средствах полиция установила, что восемь из них использовали запрещенные вещества, что привело к их осмотру на предмет наркотиков.

Обнаружение наркотической интоксикации является длительным и сложным процессом. Экспресс-тест должен сначала установить, есть ли основания для подозрений. Если этот тест пройден успешно, подозреваемый будет доставлен в больницу, где будет взята проба мочи, и подозреваемый будет осмотрен врачом. Окончательный ответ будет получен через некоторое время, до этого времени нельзя утверждать, был ли водитель пьян или нет. Если опьянение подтверждается, уголовное преследование возбуждается немедленно, и наказание является соразмерным. В случае пассажиров употребление наркотиков может считаться проступком.

Таким образом, спецрейд сотрудников полиции стал причиной очень напряженной работы днем ​​и ночью врачей больницы Вильянди, которые должны были осматривать подозреваемых и давать оценки их состоянию.