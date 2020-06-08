Представлен рейтинг самых дорогих футболистов мира. Месси и Роналду не вошли в топ-20

Организация отмечает, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привёл к снижению стоимости игроков. Так, например, нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему остается самым дорогим футболистом мира, но его цена снизилась на 6 миллионов евро.

Стоит отметить, что наивысшая цена среди вратарей - у голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона (86,8 млн), а доминировавшие в голосовании за "Золотой мяч" в последние 12 лет нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") не вошли даже в двадцатку рейтинга.