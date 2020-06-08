Пн, 8.06.2020
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  • Представлен рейтинг самых дорогих футболистов мира. Месси и Роналду не вошли в топ-20

Представлен рейтинг самых дорогих футболистов мира. Месси и Роналду не вошли в топ-20

Лионель Месси

ФОТО: Reuters/ScanPix

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов планеты.

Организация отмечает, что экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привёл к снижению стоимости игроков. Так, например, нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему остается самым дорогим футболистом мира, но его цена снизилась на 6 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

  1. Килиан Мбаппе, ПСЖ - 259,2 млн евро
  2. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити" - 194,7 млн
  3. Джейдон Санчо, "Боруссия" Дортмунд - 179,1 млн
  4. Трент Александер-Арнолд, "Ливерпуль" - 171,1 млн
  5. Маркус Рэшфорд, "Манчестер Юнайтед" - 152,3 млн
  6. Мохамед Салах, "Ливерпуль" - 144,9 млн
  7. Садьо Мане, "Ливерпуль" - 139,2 млн
  8. Антуан Гризманн, "Барселона" - 136,4 млн
  9. Альфонсо Дэвис, "Бавария" - 133,5 млн
  10. Харри Кейн, "Тоттенхэм" - 118,7 млн

Стоит отметить, что наивысшая цена среди вратарей - у голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона (86,8 млн), а доминировавшие в голосовании за "Золотой мяч" в последние 12 лет нападающие Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус") не вошли даже в двадцатку рейтинга.

Аргентинец (100,1 млн евро) занял 22-е место, а португалец (62,8 млн) - 70-е. 

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