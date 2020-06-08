Исследования показывают, что люди с определенной группой крови чаще страдают от тяжелых симптомов коронавируса

Проведенное исследователями из Германии и Норвегии, но еще не опубликованное в журнале, исследование показывает, что люди с этой конкретной группой крови могут быть более восприимчивы к заболеванию.

Исследователи обнаружили в геноме человека две точки, которые были связаны с повышенным риском дыхательной недостаточности у пациентов с Covid-19. Одной из таких точек является ген, который определяет группу крови.

Исследователи обнаружили, что наличие крови типа А связано с 50-процентным увеличением вероятности того, что пациенту понадобится кислород или искусственная вентиляция легких.

Тем не менее, Андре Франке, профессор молекулярной медицины в Кильском университете и ведущий автор исследования, сказал, что у них нет полной уверенности в том, что именно определяет более серьезное протекание болезни - группа крови или генетический маркер.

«Мы пока не можем распутать, действительно ли группа крови представляет риск или какие-то генетические варианты, связанные с группами крови. Используя группы крови в качестве лакмусовой бумажки, мы оцениваем на 50% более высокую защиту для группы крови O и на 50% более высокий риск для группы A», - сказал профессор Франке.

Исследователи взяли в больницах Италии и Испании образцы крови у 1610 пациентов, которые нуждались в кислороде или были вынуждены пользоваться аппаратом ИВЛ. Они извлекли ДНК и отсканировали ее, используя технику, называемую генотипирование.

Затем они сравнили эти данные с 2205 донорами крови, у которых не было Covid-19.

Затем они посмотрели на ДНК пациентов Covid-19, чтобы определить, имеют ли они какой-либо один и тот же генетический код.

Различные исследования в Китае и США также показали, что люди с группой крови А более восприимчивы к заболеванию, чем люди с типом О, более распространенной группой крови.

И во время эпидемии Sars 2002–2003 годов - коронавируса, наиболее тесно связанного с Covid-19 - исследователи также обнаружили, что люди с кровью группы А с большей вероятностью заражаются этой болезнью.

Но исследователи все еще не уверены, почему существует связь.

Профессор Франке сказал New York Times, что может только размышлять о причине. «Это не дает мне покоя, честно говоря», - сказал он.

Доцент кафедры сердечно-сосудистой системы и фармакологии ядов в Университете Рединга Шакти Вайяпури, который не принимал участия в исследовании, сказал, что разные группы крови имеют разные антитела, которые могут защищать от некоторых заболеваний, но не ограждать от других.