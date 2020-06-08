Исследования показывают, что люди с определенной группой крови чаще страдают от тяжелых симптомов коронавируса

Новые исследования показали, что люди с группой крови А могут быть более подвержены риску серьезных форм коронавируса, пишет The Telegraph.
Проведенное исследователями из Германии и Норвегии, но еще не опубликованное в журнале, исследование показывает, что люди с этой конкретной группой крови могут быть более восприимчивы к заболеванию.
Исследователи обнаружили в геноме человека две точки, которые были связаны с повышенным риском дыхательной недостаточности у пациентов с Covid-19. Одной из таких точек является ген, который определяет группу крови.
Исследователи обнаружили, что наличие крови типа А связано с 50-процентным увеличением вероятности того, что пациенту понадобится кислород или искусственная вентиляция легких.
Тем не менее, Андре Франке, профессор молекулярной медицины в Кильском университете и ведущий автор исследования, сказал, что у них нет полной уверенности в том, что именно определяет более серьезное протекание болезни - группа крови или генетический маркер.
«Мы пока не можем распутать, действительно ли группа крови представляет риск или какие-то генетические варианты, связанные с группами крови. Используя группы крови в качестве лакмусовой бумажки, мы оцениваем на 50% более высокую защиту для группы крови O и на 50% более высокий риск для группы A», - сказал профессор Франке.
Исследователи взяли в больницах Италии и Испании образцы крови у 1610 пациентов, которые нуждались в кислороде или были вынуждены пользоваться аппаратом ИВЛ. Они извлекли ДНК и отсканировали ее, используя технику, называемую генотипирование.
Затем они сравнили эти данные с 2205 донорами крови, у которых не было Covid-19.
Затем они посмотрели на ДНК пациентов Covid-19, чтобы определить, имеют ли они какой-либо один и тот же генетический код.
Различные исследования в Китае и США также показали, что люди с группой крови А более восприимчивы к заболеванию, чем люди с типом О, более распространенной группой крови.
И во время эпидемии Sars 2002–2003 годов - коронавируса, наиболее тесно связанного с Covid-19 - исследователи также обнаружили, что люди с кровью группы А с большей вероятностью заражаются этой болезнью.
Но исследователи все еще не уверены, почему существует связь.
Профессор Франке сказал New York Times, что может только размышлять о причине. «Это не дает мне покоя, честно говоря», - сказал он.
Доцент кафедры сердечно-сосудистой системы и фармакологии ядов в Университете Рединга Шакти Вайяпури, который не принимал участия в исследовании, сказал, что разные группы крови имеют разные антитела, которые могут защищать от некоторых заболеваний, но не ограждать от других.
Тем не менее, он добавил: «Молекулярные механизмы, лежащие в основе этой опосредованной защиты группы крови или восприимчивости к ряду заболеваний, до сих пор изучены плохо».