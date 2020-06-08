Судоходная отрасль бьет тревогу на фоне коронакризиса: это бомба замедленного действия

По данным издания, порядка 400 тысяч моряков застряли на борту торговых судов или в портах из-за ограничений на поездки, принятых большинством стран с целью сдерживания распространения COVID-19.

"Это бомба замедленного действия, - цитирует FT Гая Платтена, генерального секретаря Международной палаты судоходства (ICS), которая представляет интересы судовладельцев и операторов судов. - Нельзя заставлять людей работать бесконечно. Некоторые находятся на своем судне уже больше года. Чем дольше это продолжается, тем больше риск для цепочки поставок".

Морской транспорт является движущей силой глобализации. Порядка 80% всего объема мировой товарной торговли осуществляется по морю, по данным Конференции ООН по торговле и развитию.

В мае Международная морская организация выпустила план из 12 шагов для обеспечения безопасной смены экипажей судов и поездок во время пандемии. Однако, по словам Платтена, правительства не спешат его реализовывать, и число моряков, которые не имеют возможности высадиться на берег, еженедельно растет.

Теперь отрасль призывает правительства создать "безопасные коридоры", которые позволят экипажам свободно перемещаться. В частности, предлагается отнести моряков к категории "ключевых работников", чтобы при смене экипажа они могли беспрепятственно попасть на судно или покинуть его, а также создать безопасные транзитные зоны в аэропортах и признавать официальные морские документы удостоверением личности.