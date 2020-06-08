Эстония предложила создать единую единую цифровую платформу ЕС

В сотрудничестве с IKT - сектором в Эстонии разработана тестовая версия платформы, которая направлена для ознакомления в Европейскую комиссию и всем государствам-членам ЕС, поддерживающих предложение Эстонии, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства иностранных дел.

В понедельник министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу принял участие в неформальной видео-встрече министров развития Совета по иностранным делам ЕС, на которой обсуждалась скоординированная поддержка Европейского Союза странам-партнерам в борьбе с COVID-19. Это так называемый подход Team Europe, который совместно координируется ЕС и государствами-членами.

Эстония придает большое значение скоординированной поддержке стран-партнеров в борьбе с COVID-19 и прежде всего созданию добавленной стоимости. В рамках Team Europe Эстония поставила перед собой цели ускорения инноваций и более широкого внедрения цифровых решений для смягчения последствий пандемии.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, портал поддерживает ценности Team Europe, поскольку это расширяет сотрудничество между государствами-членами. «Решения, отраженные в едином портале, помогают смягчить острые проблемы со здоровьем и негативные социально-экономические последствия. Мы рассматриваем это как важную возможность поддержать частный сектор Эстонии и расширить экспортные возможности», - сказал Рейнсалу.