Протесты в Вашингтоне. ФОТО: Sait Serkan Gurbuz/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что демонстрации против расизма и произвола полиции были подорваны актами бандитизма, после многочисленных стычек демонстрантов с сотрудниками полиции, произошедших в Соединенном Королевстве в минувшие выходные.

Джонсон отметил, что демонстранты имеют полное право мирно выражать свое мнение, но нападение на сотрудников полиции совершенно неприемлемо. Он отметил, что акты насилия - это предательство того важного дела, которому эти протесты призваны служить, и пообещал привлечь виновников к ответственности.

Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста по всей Великобритании, включая Бристоль, Манчестер, Ноттингем, Глазго и Эдинбург. В основном демонстрации носили мирный характер.

Тем не менее, в Лондоне в отдельных случаях протесты переросли в столкновения с сотрудниками полиции. Одна из таких стычек произошла вечером в субботу недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

В результате столкновений пострадали восемь полицейских, 12 демонстрантов были задержаны. Таким образом, вместе с 13 полицейскими, пострадавшими во время столкновений в начале прошлой недели, всего пострадал 21 правоохранитель.

Одна сотрудница конной полиции продолжает оставаться в больнице после того, как ее во время столкновений сбили с лошади.

Большинство арестов в Лондоне связано с нарушением общественного порядка, в одном случае - за причинение криминального ущерба.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как тысячи протестующих движутся колонной к посольству США на юго-западе Лондона, после чего следуют по направлению к Парламентской площади и Даунинг-стрит.

На Парламентской площади активисты измазали краской памятник Уинстону Черчиллю, написав на постаменте слово "расист" и прикрепив листовку с надписью Black Lives Matter - "Жизни черных важны". Замминистра иностранных дел Джеймс Клеверли назвал содеянное глупым и контрпродуктивным. Один из протестующих попытался сжечь британский флаг.

После наступления темноты полицейские в защитном снаряжении заняли позиции, чтобы не подпустить агрессивно настроенную группу протестующих к зданию парламента. Активисты бросали в них бутылки, вскоре после этого полиция потребовала от демонстрантов покинуть территорию.

По словам главы профсоюза полицейских Англии и Уэльса Джона Аптера, истинное послание протеста было отравлено частью демонстрантов, которые намеренно стремились причинить вред сотрудникам полиции.

Он также назвал непростительным, что некоторые насмехались, наблюдая беспорядки и акты насилия в отношении полицейских, добавив, что это может охладить у людей намерение участвовать в протестах.

Глава лейбористов Кир Стармер заявил в интервью радио LBC, что насилие в отношении сотрудников полиции категорически неприемлемо. "Никто даже представить себе не может, что в этих актах насилия может быть что-то хорошее".

Он также добавил, что полицейским следует преклонять колено, если они находят это уместным.

Теневой министр юстиции в кабинете лейбористов Дэвид Ламми заявил, что расизм и предрассудки в отношении темнокожего населения по-прежнему существуют, как в Британии, так и по другую сторону Атлантики - утверждения, что это проблема присуща только США, по его мнению, демонстрируют полное невежество.

"Мы должны использовать эту ситуацию, чтобы добиться перемен и справедливости в Великобритании", - написал Ламми в "Твиттере".

Мэр Лондона Садик Хан осудил насилие в отношении полицейских и назвал его неприемлемым.

В Бристоле, где также прошли протесты против расизма в связи с гибелью Джорджа Флойда в США, активисты с помощью веревок снесли с постамента бронзовую статую известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона, которая неоднократно становилась причиной разногласий в городе.

После этого статую протащили по улицам Бристоля и скинули ее в залив. Оставшийся пустым постамент активисты использовали в качестве сцены.

Глава МВД Британии Притти Пател назвала снос статуи совершенно позорным поступком. "Это нарушение общественного порядка, которое отвлекло внимание от той причины, по которой люди вышли на протесты", - сказала министр.

Местная полиция подтвердила, что проводит расследование по факту нанесения криминального ущерба. Полицейским удалось установить личности 17 подозреваемых.

Мэр Бристоля заявил, что статую Эдварда Колстона поднимут со дна залива и поставят в музей. Ранее мэр назвал снос статуи историческим моментом и добавил, что не чувствует утраты.

Всего в Бристоле на акцию протеста против расизма вышли около 10 тысяч человек.

Протесты в Европе

Акции против расизма и полицейского произвола прошли также в Европе.

В Мадриде с антирасистскими плакатами вышли тысячи людей. Протесты прошли также в Копенгагене и Брюсселе.

В столице Венгрии Будапеште протестующие встали на одно колено, простояв так ровно столько времени, сколько полицейский Дерек Шовин давил на шею Джорджа Флойда.

Аналогичная акция состоялась в Риме: собравшиеся провели в молчании такое же время.

Что происходит в США?

В США ослабляются меры безопасности, введенные в связи с протестами в поддержку афроамериканского населения после гибели Джорджа Флойда.

В Нью-Йорке снят продолжавшийся чуть менее недели комендантский час, а президент Дональд Трамп отдал распоряжение выводить из округа Колумбия войска Национальной гвардии.

Протесты и погромы сменились мирными демонстрациями против расизма и жестокости полиции.

Похороны Джорджа Флойда пройдут во вторник в Хьюстоне (штат Техас), где он провел большую часть жизни до переезда в Миннеаполис.

Кандидат на будущих президентских выборах от Демократической партии Джо Байден должен отправиться в Техас в понедельник, чтобы встретиться с родственниками погибшего и лично выразить им свои соболезнования, однако на похоронах Байден присутствовать не будет - об этом сообщили его старшие советники в интервью агентству Рейтер.

В воскресенье Байден опубликовал в "Твиттере" комментарий, в котором упрекнул действующего президента за его высказывания. Своими словами Дональд Трамп разжег насилие, поддержав огонь вражды и ненависти, и всех нас развел еще дальше друг от друга, написал Байден.

За несколько часов до этого Трамп написал в "Твиттере", что Национальная гвардия может начать выходить из столицы и что всё в полном порядке.

В начале протестов Трамп угрожал задействовать армию, чтобы остановить беспорядки и погромы, если губернаторы штатов не смогут совладать с этим самостоятельно. Его слова вызвали волну критики со стороны высокопоставленных военных, включая бывшего министра обороны генерала Джима Маттиса и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Колина Пауэлла.

За прошедшую неделю в Нью-Йорке прошли наиболее мощные протесты, вылившиеся в волну насилия, разграбление люксовых магазинов на Манхэттене и поджоги полицейских автомобилей, что привело к десяткам арестов.